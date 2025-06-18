Sessiz Tehlike Büyüyor! Bir Hafta, Üç İl, Dört Ölüm…

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Yaz aylarının başlamasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) kaynaklı ölümler artış göstermeye başladı. Son ölüm haberi, kene vakalarının sıkça görüldüğü illerden biri olan Çorum’dan geldi.

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan 51 yaşındaki İsmet Arslan, tarlada çalışırken vücuduna kene yapıştığını fark etti. İlk olarak Alaca Devlet Hastanesi'ne başvuran Arslan, KKKA şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Arslan, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

KENE VAKALARI PATLADI

Sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte Türkiye genelinde kene ısırması sonucu yaşanan can kayıplarında artış yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de üç gün içinde iki kişi hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı’nda arkadaşlarıyla birlikte Tomarza ilçesine piknik yapmaya giden 65 yaşındaki Ali Şimşek, kene ısırmasının ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kayseri’de bir diğer ölüm haberi ise Ulviye Torun’dan geldi.

Sivas’ta ise yaklaşık bir aydır tedavi gören 67 yaşındaki yedi çocuk annesi Köpük Meral, KKKA nedeniyle hayatını kaybeden bir diğer isim oldu.







Kaynak: AA