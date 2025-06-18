Çukurova’da Su Krizi Derinleşiyor! CHP'li Barut'tan İktidara Tepki

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Çukurova’da tarımsal sulama konusunda yaşanan ciddi sorunlara dikkat çekerek hükümetin tarım politikalarına tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sulama birlikleri tarafından çiftçilere 'su yok, ekim yapmayın' çağrısı yapıldığını hatırlatan Barut, bu durumu 'asla kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

CHP’li Barut, daha önce kamuoyuna duyurulan “Çukurova Basınçlı Sulama Projesi”ne de değinerek, “Su akıyor, iktidar bakıyor. Bu proje ne oldu?” sorusunu sordu.

Küresel iklim krizi ve artan kuraklık tehdidine karşı etkili ve sürdürülebilir bir tarım politikası izlenmediğini vurgulayan Barut, tüm sorumluluğun üreticinin omuzlarına yüklendiğini söyledi.

BARUT'TAN ÇARPICI ÖNERİLER

“Bu ihmaller yalnızca çiftçimizi değil, ülkemizin gıda egemenliğini de riske atıyor,” diyen Barut, acil ve somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Barut açıklamasında şu önerilere yer verdi:

• Tarımsal sulamada kapalı sistem yatırımları hızla hayata geçirilmeli,

• Çiftçinin kayıpları telafi edilmeli, üretim destekleri artırılmalı,

• Kuraklık ve su krizine karşı acil eylem planı hazırlanmalıdır.

Öte yandan Barut, “Bu kriz büyümeden, çiftçinin yaraları sarılmalı. Üreticinin toprağa küsmesine izin verilemez,” diyerek sözlerini sonlandırdı.