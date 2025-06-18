Kaçak Kazı Yapan 3 Kişiye Suçüstü

Manisa'da ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, şahısları gözaltına aldı.

Kaçak Kazı Yapan 3 Kişiye Suçüstü
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Manisa'nın Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesinde gece saatlerinde alınan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda F.Y. (E/47), R.T. (E/40) ve A.İ.G. (E/62) isimli şahısların ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Yapılan operasyonda şahıslarla birlikte olay yerinde kazıda kullanılan, 1 adet jenaratör, 1 adet hilti, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet matkap, 1 adet dedektör ve çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

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