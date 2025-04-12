Sesi Duyan Deprem Oluyor Sandı… Karadeniz’de Tir Tir Titreten Felaket, Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu
Rize’de meydana gelen heyelan sonrasında yamaçtan kopan kaya parçaları yuvarlanarak bir evin üzerine düştü. Felaket çevrede büyük endişe yaratırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Karadeniz’in engebesiyle bilinen illeri arasında yer alan Rize’de yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi. Rize’de merkeze bağlı Sütlüce Köyü’nde sabah saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları beraberindeki toprak kütleler ile birlikte bir eve isabet etti.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Büyük bir gürültü sonrasında meydana gelen çarpmanın etkisiyle hasar alan ev kullanılmaz hale geldi. Felaket sırasında evin içinde kimsenin bulunmaması can kaybının önüne geçerken, bölgede heyelanın tekrarlanmasına ilişkin büyük endişe yaşandı.
Kaynak: İHA
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