Sesi Duyan Deprem Oluyor Sandı… Karadeniz’de Tir Tir Titreten Felaket, Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu

Rize’de meydana gelen heyelan sonrasında yamaçtan kopan kaya parçaları yuvarlanarak bir evin üzerine düştü. Felaket çevrede büyük endişe yaratırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:

Karadeniz’in engebesiyle bilinen illeri arasında yer alan Rize’de yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi. Rize’de merkeze bağlı Sütlüce Köyü’nde sabah saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları beraberindeki toprak kütleler ile birlikte bir eve isabet etti.

Sesi Duyan Deprem Oluyor Sandı… Karadeniz’de Tir Tir Titreten Felaket, Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu - Resim : 1

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Büyük bir gürültü sonrasında meydana gelen çarpmanın etkisiyle hasar alan ev kullanılmaz hale geldi. Felaket sırasında evin içinde kimsenin bulunmaması can kaybının önüne geçerken, bölgede heyelanın tekrarlanmasına ilişkin büyük endişe yaşandı.

Sesi Duyan Deprem Oluyor Sandı… Karadeniz’de Tir Tir Titreten Felaket, Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu - Resim : 2

Kaynak: İHA

Etiketler
Rize Heyelan Facia Karadeniz
Son Güncelleme:
11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak 11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak
Kuşadası'nda Otel Çalışanlarını Taşıyan Servis Devrildi, 12 Yaralı Otel Çalışanlarını Taşıyan Servis Devrildi, 12 Yaralı
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Muğla'da Ormanlara Girmek 1 Mayıs'tan İtibaren Yasak Muğla'da Ormanlara Girmek 1 Mayıs'tan İtibaren Yasak
ÇOK OKUNANLAR
Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Alıyor
O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman?
Borsa İstanbul'da Bu Hisseleri Alan Yaşadı! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Hisseleri Borsa İstanbul'da Bu Hisseleri Alan Yaşadı! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Hisseleri
Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
Çeyrek Altın ve Gram Altında Büyük Tuzak! Altın Piyasası Alarma Geçti: Sakın Bu Altınları Almayın Çeyrek Altın ve Gram Altında Büyük Tuzak! Altın Piyasası Alarma Geçti: Sakın Bu Altınları Almayın