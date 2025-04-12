Muğla'da Ormanlara Girmek 1 Mayıs'tan İtibaren Yasak

Muğla'da 1 Mayıs-30 Kasım tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasağı kararı alındı.

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Muğla'da Ormanlara Girmek 1 Mayıs'tan İtibaren Yasak

Orman yangınları yaz aylarında Türkiye’nin kanayan yarası haline gelirken, Muğla’da dikkat çeken bir karara imza atıldı.

Muğla'da yangın riski yüksek bölgelerde 1 Mayıs-30 Kasım tarihlerinde ormanlık alanlara giriş yasağı uygulanacağı bildirildi. Ayrıca yangın riskine karşı, temmuz ve ağustos aylarında kolluk kuvvetlerinin orman yollarında devriye faaliyetlerini artırmasına karar verildi.

Karar doğrultusunda arazöz ve su tankerlerinin geçişine engel olacak şekilde araç park edilmesine de izin verilmeyecek.

Caydırıcı devriye hizmetleri temmuz, ağustos aylarında daha yoğun olarak yapılacak.

Kaynak: AA

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