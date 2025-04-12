Kuşadası'nda Otel Çalışanlarını Taşıyan Servis Devrildi, 12 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası mevkiinde servis aracı devrildi. Araçta bulunan 12 kişi yaralandı.

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Kuşadası'nda Otel Çalışanlarını Taşıyan Servis Devrildi, 12 Yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otel personellerini taşıyan servis aracı devrildi. Araçta bulunan 12 kişi yaralandı.

Kuşadası-Selçuk karayolu Kuştur mevkiinde meydana gelen kazada, otel çalışanlarını taşıyan servis minibüsü yağışın kayganlaştırdığı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför dahil 12 kişi ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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