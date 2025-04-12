Ankara Valiliği Zirai Dona Karşı Uyardı

Ankara'da soğuk hava etkisini gösterirken, valilikten zirai dona ilişkin vatandaşlara uyarı geldi.

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Ankara Valiliği Zirai Dona Karşı Uyardı

Ankara Valiliği, kentte etkili olan soğuk havanın ardından zirai don riskine karşı uyarılarda bulundu.

Valiliğin hesabından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, ülkemizi etkisi altına alan soğuk havayla birlikte Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece ile Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece, Ankara il genelinde zirai don hadisesi beklendiğinden, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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