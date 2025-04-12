Samsun'da Tır Devrildi, 1 Yaralı

Kaza, Atatürk Bulvarı'nın Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Karaman (47) yönetimindeki 06 DZH 690 dorse plakalı tır, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolünü kaybederek önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve ardından devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırın sürücüsü Fatih Karaman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın etkisiyle, Atatürk Bulvarı üzerinde trafik akışı bir süre aksadı. Devrilen tırın yükündeki temizlik malzemeleri yola saçıldı, trafik ekipleri ise güvenlik önlemleri alarak bölgedeki trafiği yönlendirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA