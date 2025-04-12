İzmir’de Kritik Zirve! İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Sağlam Açıkladı, Türk Dünyası Polis Akademileri Platformu Kuruluyor

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Sağlam, 11-12 Nisan tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen ‘Polislikte Güncel Gelişmeler: Eğitim, Strateji ve İş Birliği Uluslararası Sempozyumu’ hakkında bilgilendirme yaptı.

YENİ PLATFORM KURULUYOR

Sempozyumun asıl amacının Türk Dünyası Polis Akademileri Platformu’nun kurulması olduğunu belirten Sağlam, tv100’e konuştu. Tv100 muhabiri Gülay Alaca'nın sorularını cevaplayan Mehmet Sağlam, sempozyum yalnızca bilgi alışverişi ile sınırlı olmadığını belirtti.

'29 ÜLKE BİZDEN EĞİTİM ALIYOR'

Polis Akademisi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleşen sempozyum hakkında konuşan Sağlam ‘Onlar kahramanca yaşayacaklar ki, biz güvenli bir şekilde devam edelim. Türkiye güvende değilse, Azerbaycan güvende olmaz. Kazakistan güvende değilse, Türkiye güvende olmaz. KKTC güvende değilse biz kendimizi güvende hissetmeyiz. Bizim bizden kimsemiz yok. Biz artık tecrübe aktarımı yapacağız. Türkiye'nin bu alanda ciddi bir birikimi var. 29 ülkeden yabancılar bizden eğitim alıyorlar. Biz tecrübelerimizi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak istiyoruz’ dedi.

'POLİSİN EN ÖNEMLİ ZIRHI HUKUKİ BİLGİSİ'

Müfredat sayısını çoğalttıklarını belirten Sağlam, ‘Hukuki dersleri arttırdık. Polisin en önemli zırhı hukuki bilgisidir. Polisimizin de değerini bilelim, polisimizi yıpratmayalım’ diye vurguladı.

Ortak güvelik politikaları için de önemli bir zemin hazırlaması öngörülen sempozyumda katılımcı ülkelerin polis akademisi temsilcileri kendi eğitim sistemlerinin tanıtımını yaptı.

Kaynak: TV100