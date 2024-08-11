'Şeriat' İsteyen YRP'li Başkan Görevden Alındı

Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari X hesabından yaptığı paylaşımda "Şeriat için referandum istiyoruz. Şeriat isteyenlerin oyu yüzde 50'nin çok üzerinde" ifadelerini kullandı.

Ari paylaşımında partisinin genel başkanı Fatih Erbakan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketledi. Ari daha sonra ise paylaşımını kaldırdı.

GÖREVDEN ALINDI

Yeniden Refah Partisi'nin X hesabından yapılan açıklamada İlçe Başkanı Yunus Ari'nin 'parti tüzüğü ve disiplinine uymayan' açıklamalarından dolayı görevinden alındığı açıklandı.