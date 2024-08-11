Kütahya'da Yangın: 14 Büyükbaş Hayvan Öldü

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Çamdibi Köyü'nde ekmek fırınında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ahır ile samanlığa sıçradı.

Yangın Aslanapa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Bu arada yangın söndürme çalışmalarına 16 kişilik Arama Kurtarma Kütahya ekibi de destek verdi.

Yangıda fırın, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan 14 büyükbaş hayvan öldü.

Kaynak: İHA