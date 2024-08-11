Samsun'da Feci Kaza! Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Peş Peşe 2 Otomobil Çarptı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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Samsun'da Feci Kaza! Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Peş Peşe 2 Otomobil Çarptı

Samsun- Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Beylerce mevkiinde saat 21.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Yolun karşısına yaya olarak geçmek isteyen ve üzerinden kimlik çıkmayan kadına, Ahmet Cemil Ö. (63) yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadına aynı yöne seyir halinde olan Bülent Y. (47) yönetimindeki otomobil de çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kimliği belirlenemeyen kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

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Samsun Trafik kazası
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