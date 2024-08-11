Düğünde Kan Aktı! Maganda Kurşunu Yine Can Aldı

Giresun'da bir düğünde havaya rastgele ateş açıldı. Davetlilerden bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Düğünde Kan Aktı! Maganda Kurşunu Yine Can Aldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde saat 19.30 sıralarında açık havada düzenlenen düğünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla rastgele havaya ateş edildi. Mermilerin isabet ettiği Hüseyin Ölçücü ve Bilal Yetim, ağır yaralandı.

Yetim ve Ölçücü, düğündekiler tarafından Eynesil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan yaralılardan Hüseyin Ölçücü, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedaviye alınıp, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Bilal Yetim'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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