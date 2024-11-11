Serdar Ortaç'a Ev Hapsi Verildi: Karar Sonrası İlk Açıklama

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında olduğu 20 şüpheli hakkında yasadışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya veren şüphelilerden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Serdar Ortaç hakkında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verildi.

Şüphelilerden Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen ile Muzaffer Zorbey Erkoçkar tutuklandı. Serdar Ortaç ile birlikte yaşı 18'den küçük Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) E.N, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ORTAÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Serdar Ortaç, adliye çıkışında basın açıklamasında bulundu.

Ortaç, "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu, herkesten özür diliyorum. Eğer millete kötü örnek olduysam Allah kahretsin. Bir şey diyemiyorum. Evimi barkımı, paramı, evliliğimi, sağlığımı aldı bir de adliyeye düşürdü. Bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz. Millete nasıl anlatacağız bilmiyorum" dedi.

'KATAKULLİYE GETİRDİLER'

Hakkındaki suçlamaya dair konuşan Serdar Ortaç, "Bilinçsizce oldu. Beni otel açılışına davet ettiler. Malta adasına gittim. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette. Hatta maç açıktı, 'Serdar bey skor ne olur' diye bana soruyor. Ben üst-alt ne olur onlardan anlamam. Pişmanım, üzgünüm. Herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepinizin başına böyle şeyler gelecek" ifadeleri kullandı.

'İNŞALLAH KONSERLERİ ETKİLEMEZ'

Kendisine hangi adli kontrol hükmünün uygulandığı sorulan Ortaç, "Bilmiyorum. İnşallah konserleri etkilemez" dedi. Mehmet Ali Erbil ile ilgili sorulan soruya Ortaç, "O da aynı. Benimleydi Malta'da. Onun da bilgisi yokken her şey oldu. Onun suçu yok. Ama hukuk yani, onlar daha iyi bilir" yanıtını verdi.