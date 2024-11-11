Türkiye İsrail'le Ticaret İlişkisine Devam Ediyor mu? DMM'den O İddialara Yanıt!

Türkiye'nin İsrail'le ticaret ilişkisinin devam ettiğine yönelik iddialara ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

Türkiye İsrail'le Ticaret İlişkisine Devam Ediyor mu? DMM'den O İddialara Yanıt!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor' iddiası doğru değildir. Türkiye, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Bahse konu paylaşımlarda geçen, 'TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile halen ticaret yapıldığı görülüyor' iddiası da tamamen asılsızdır. TÜİK verileri incelendiğinde, söz konusu verilerin mayısa kadar olan ticaret verileri olduğu, bu tarihten itibaren İsrail ile herhangi bir ticaretin söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

'Denizli'de Devam Eden Orman Yangınını Gösterdiği' İddiası'Denizli'de Devam Eden Orman Yangınını Gösterdiği' İddiasıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İsrail Ticaret
Farkında Olmadan Herkes İçiyor: Maden Suyu ile Soda Arasındaki Fark Nedir? Farkında Olmadan Herkes İçiyor: Maden Suyu ile Soda Arasındaki Fark Nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sosyal Medya Atatürkçüleri' Demişti: CHP'den O Sözlere Yanıt Geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sosyal Medya Atatürkçüleri' Demişti
Kaza Yerine Giden Ambulans Devrildi: 11 Yaralı Kaza Yerine Giden Ambulans Devrildi: 11 Yaralı
Sigara İçeni de Dumanına Maruz Kalanı da Yıkacak Haber: Yıllarca Bunu Yaşayacaksınız Sigara İçeni de Dumanına Maruz Kalanı da Yıkacak Haber: Yıllarca Bunu Yaşayacaksınız