Selçuk Kozağaçlı'nın Tahliye Talebine Ret

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 2017'den bu yana tutuklu olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, 16 Nisan'da akşam saatlerinde tahliye edilmişti. Kozağaçlı, tahliye kararının ardından yapılan itiraz üzerine bir gün sonra tekrar gözaltına alınmış, tutuklanarak yeniden cezaevine gönderilmişti.

TUTUKLULUĞUNA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy birliğiyle reddedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan ÇHD şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız Selçuk Kozağaçlı'nın yeniden tutuklanması kararına karşı itirazımız Ağır Ceza Mahkemesince gerekçesiz ve hukuksuz şekilde reddedilmiştir. Selçuk Kozağaçlı ve tüm arkadaşlarımızı mücadelemizle alacağız! Savunma susmadı, susmayacak!"

Kaynak: Haber Merkezi