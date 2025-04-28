Samsun’da Kabus Devam Ediyor: Aynı Bölgede İkinci Heyelan!

Samsun'da dün bir aileyi yok eden heyelan faciasının ardından bugün aynı bölgede ikinci bir heyelan meydana geldi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, yolu kullanmak isteyen bazı vatandaşlar zorluk çıkardı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Birbirinden bağımsız olaylar. Ufak bir kayma söz konusu. Şu an olumsuzluk yok, bilirkişiler inceleme yapacak" dedi.

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Samsun’da Kabus Devam Ediyor: Aynı Bölgede İkinci Heyelan!

Türkiye dün gece saatlerinde Samsun'da meydana gelen heyelan faciasıyla sarsıldı. Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde, Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda dün gece saat 23.20 sıralarında heyelan meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Bu sırada aracını yıkayan Kaya ailesi göçük altında kaldı. Anne Çiğdem Kaya yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya (7) ise hayatını kaybetti.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ HEYELAN

Bugün de aynı AVM'nin yanındaki 5 katlı bir binanın yanında küçük çaplı bir toprak kayması meydana geldi. Muhtemel risk nedeniyle bina tahliye edilirken, Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokak ise yaya ve araç geçişine kapatıldı. Bina çevresinde önlem alan polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Samsun’da Kabus Devam Ediyor: Aynı Bölgede İkinci Heyelan! - Resim : 1

'BEN BU YOLDA ÖLECEĞİM'

Ancak kapatılan yolu kullanmak isteyen bazı vatandaşlar polislere zorluk çıkardı. Polis ekipleri, "Bu şeridi sizin can sağlığınız için çektik. Biz sizin hayatınızı korumakla sorumluyuz. Lütfen kurallara uyalım. Canınızı tehlikeye atmayın" diyerek uyarılarda bulundu.

Uyarılara rağmen bir vatandaş, "Beni bırakın, ben bu yolda öleceğim" diyerek kapalı yoldan geçmeye çalıştı. Yaşanan arbede sonrası vatandaş, evine gitti. Polis, kapalı yoldan geçmeye çalışan diğer vatandaşları da bölgeden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti.

Samsun’da Kabus Devam Ediyor: Aynı Bölgede İkinci Heyelan! - Resim : 2

'BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ'

Olay yerinde incelemelerde bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Birbirinden bağımsız olaylar. Ufak bir kayma söz konusu. Tedbir amaçlı şu anda binanın boşaltılması gerçekleştiriliyor. Birazdan bilirkişiler gelecek, gerekli incelemeyi yapacaklar. Şu an için bir olumsuzluk yok" dedi.

Heyelanın yaşandığı binayla ilgili AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma yaparken, teknik inceleme için uzman ekiplerin raporlarının beklenildiği belirtildi.

Baba ile İki Kızı Hayatını Kaybetmişti... Samsun'daki Heyelan Faciasında Akaryakıt İstasyonu Sahibi TutuklandıBaba ile İki Kızı Hayatını Kaybetmişti... Samsun'daki Heyelan Faciasında Akaryakıt İstasyonu Sahibi TutuklandıGüncel

Kaynak: İHA

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