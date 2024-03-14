Selahattin Demirtaş'ın mücadelesi sonuç verdi: 'Onur kırıcı' uygulama son buldu

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla başlatılan üst aramasını protesto amacıyla görüşe çıkmamıştı. Demirtaş'ın mücadelesi sonuç verdi.

Demirtaş’a yapılan uygulaması ‘onur kırıcı’ olarak nitelenirken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir, Demirtaş Savunma Grubu’nun konuya ilişkin açıklamasını paylaştı. Yapılan açıklamada ‘onur kırıcı uygulama’ya son verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Müvekkilimiz Sayın Demirtaş’a, avukat görüşü öncesi ve sonrasında dayatılan ayakkabı çıkartma şeklindeki hukuksuzluktan, yapılan görüşmeler sonucunda vazgeçilmiştir. Konuya gösterilen duyarlılık ve verilen destek için teşekkür ediyor, müvekkilimiz Sayın Demirtaş’ın selamlarını iletiyoruz” ifadeleri kullandı.