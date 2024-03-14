İktidarın seçim oyunları: Tek adreste 2 bin 99 kişi seçmen olarak kaydedilmiş

Yerel seçimlere çok az bir zaman kalırken, iktidarın oyunları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak, Siirt merkezde aralarında Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’nün de olduğu 4 adrese tam 6 bin 643 seçmen kaydedildiği tespit edildi.

CHP Siirt İl Başkanı Enver Güneş'in ilçe seçim kuruluna yaptığı itiraz ise reddedildi.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre, Siirt’te Yenimahalle Cengiz Topel Caddesi 40 numaraya 2 bin 99 kişi, Doğan Mahallesi’nde bulunan Abdurrahman Kavak Caddesi 75 numarada bulunan Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’ne 1989 kişi, Barış Mahallesi Hükümet Bulvarı 12 numara birinci daireye 1806 kişi, ikinci daireye ise 749 kişi seçmen olarak kaydedildi.

CHP Siirt İl Başkanı Enver Güneş’in yaptığı itiraz ise “Hayali seçmen değildir. Kolluk kuvveti aracılığıyla söz konusu kişiler yerinde tespit edilmiştir” denilerek il ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

CHP 5 İLDE ŞÜPHELİ DURUM TESPİT ETTİ

CHP seçmen hareketi verilerine göre belirli kriterlere sahip beş ilin merkezindeki şüpheli seçmen sayıları şu şekilde:

Siirt merkez: 7 bin 508

Kars merkez: 3 bin 810 erkek, 29 kadın

Ağrı merkez: 4 bin 603 erkek, 109 kadın

Şırnak merkez: 7 bin 260 erkek, 126 kadın

Iğdır merkez: 4 bin 114 erkek