Sedat Peker dosyasında yeni gelişme

Eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Akın Birdal suikastinin azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay’ın, 26 Mayıs 2022’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Sedat Peker’in de aralarında olduğu 10 kişiye dava açılmıştı.

Eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Akın Birdal suikastinin azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay’ın 26 Mayıs 2022’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Sedat Peker’in de aralarında olduğu 10 kişiye dava açılmıştı.

10 Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre; Aralık ayındaki duruşmada Peker ile olayla bağlantısı olduğu söylenen Ali Metin Polat ve birkaç sanık daha tahliye edilmişti. 1 Mart’ta İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşmada ise davada tutuklu yargılanan Muştak Çimenci, İmdat Sakal, Mehmet Necib Aydemir’in de tahliyesine karar verildi. Bu tahliyelerle Sedat Peker örgütü dosyalarından yargılanan toplam 123 sanıktan tek tutuklu kalmadı.

SEMİH TUFAN GÜLALTAY’IN İŞYERİNE SALDIRI OLAYI

Semih Tufan Gülaltay’ın İstanbul Maltepe’deki ofisine 26 Mayıs 2022’de gece saat 03.20 sıralarında Furkan Taş isimli kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Furkan Taş silahıyla önce ofisin önünde park halinde duran araca ateş etti. İş yerinde bulunan Gülatay’ın şoförü Önder Erkut saldırıya karşılık verdi. Taş vücuduna isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Taş’ın ölümüne ilişkin İstanbul Anadolu Adliyesi’nde dava açılmıştı.

Saldırıya ilişkin soruşturma Temmuz 2023’te tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sedat Peker’in de aralarında olduğu 10 isim hakkında dava açtı. İddianamede saldırıyı yapan Furkan Taş’ın Peker’in adamlarıyla irtibatlı olduğu öne sürüldü.

İddianamede Peker’in suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, Gülaltay’ı öldürmeleri için örgüt üyelerine talimat verdiği öne sürüldü. İddianamede eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı da kaydedildi. Peker’in “Suç örgütü kurma ve yönetme” ile “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar hapsi istenmişti.