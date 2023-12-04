Selahattin Demirtaş yarın hakim karşısına çıkıyor

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarın Mersin’de görülecek duruşmada savunma yapacak.

Demirtaş Savunma Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı miting konuşmalarında, TCK 301 kapsamında, "hükümeti ve devlet organlarını alenen aşağılama" suçlaması şeklindeki 10 adet dosyanın birleştirilmesiyle oluşan, Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada Demirtaş hakkında 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme heyetinin bu duruşmada karara varması bekleniyor.