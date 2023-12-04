Cüneyt Özdemir Erk Acarer arasındaki kavga tatlıya bağlandı

Sosyal medya üzerinden adeta birbirlerine giren gazeteciler Cüneyt Özdemir ve Erk Acarer arasındaki kavga sona erdi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Acarer'e "Berbat bir adamsın. Gazeteciliğin de şaibeli…Yatacak yerin yok…" diyen Cüneyt Özdemir, özür diledi.

Özdemir, paylaşımında "Erk Acerer ile yazdığım twitlere bir kez daha baktım. Onun yazdıklarını da bir kez daha okudum. Erk Acerer'e haksızlık yaptığıma karar verdim. Geçmişte de benim gazeteciliğimi sorgulayan kimi polemikler yaratmak istiyordu, biraz onun devamı gibi gördüm. Ama yine de kendisine böyle bir cevap vermemeliydim. Kimin nasıl gazeteci olduğuna bırakalım izleyicilerimiz karar versin. Bu twitlerle ilgili tüm muhattaplardan da özür dilerim. (Not; Bu vesileyle Kitkat'a da hiç gitmediğini de öğrenmiş oldum, Berlin'e geldiğimde alırlarsa belki beraber gideriz:))" ifadelerini kullandı.

Erk Acerer ile yazdığım twitlere bir kez daha baktım. Onun yazdıklarını da bir kez daha okudum. Erk Acerer'e haksızlık yaptığıma karar verdim. Geçmişte de benim gazeteciliğimi sorgulayan kimi polemikler yaratmak istiyordu, biraz onun devamı gibi gördüm. Ama yine de kendisine… — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) December 4, 2023

ACARER'DEN YANIT GECİKMEDİ

Erk Acarer de Özdemir'in paylaşımını alıntılayarak, "Zarif bir davranış olmuş, ben de siliyorum. Kitkat işi bende…" diye yazdı.

Zarif bir davranış olmuş, ben de siliyorum. Kitkat işi bende… https://t.co/8krSC1UCTr — Erk Acarer (@eacarer) December 4, 2023

Böylelikle ikili arasındaki gerginlik tatlıya bağlandı.

NE OLMUŞTU?

Erk Acarer, Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasıyla ilgili eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı yayına alan gazeteci Cüneyt Özdemir'e "Uzmanına sorduk diyorsunuz yani, güzel haber:)" yorumunu yapmıştı.

Acarer’e yanıt veren Özdemir ise, "Berbat bir adamsın. Gazeteciliğin de şaibeli…Yatacak yerin yok…" yanıtını vermiş ve ikili arasındaki tartışma büyümüştü.