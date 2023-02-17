Selahattin Demirtaş, 4 tweet attı: Hesap sormak önemli çünkü...

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden yeni paylaşımlar yaptı. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketiyle ilgili "Hesap sormak önemli" çıkışı yapan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

1- Hesap sormak önemli çünkü:

Bunca yıkıma, acıya sebep olanlar bunun bedelini ödemezlerse depremzedeler travmalarını kolay kolay atlatamazlar.

2- Hesap sormak önemli çünkü:

Adalet sağlanamazsa bir daha hiçbirimiz güvenli evlerde oturduğumuzu hissedemeyiz. Her an tedirginlik duymaya devam ederiz.

3- Hesap sormak önemli çünkü:

Kandırıldık, aldatıldık. Bizim paralarımızı vergi adı altında toplayanlar zenginleşirken biz halk olarak öldük, evsiz, geleceksiz kaldık.

Bunun mutlaka bir bedeli olmalı ki, bir daha kimse bu alçaklığa cesaret edemesin.

4- Hesap sormak önemli çünkü:

Adalet duygusu kaybolursa toplum olarak bir arada ve barış içinde yaşayamayız.

Tüm bu nedenlerle, dayanışmayı büyütürken adaletin peşine düşeceğiz ve hesap soracağız mutlaka.