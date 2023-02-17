Evinde 4 AFAD çadırı bulunan kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde yapılan aramada, poşet içerisinde kullanılmamış 4 AFAD çadırı bulundu, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Evinde 4 AFAD çadırı bulunan kişi gözaltına alındı

Siverek Kaymakamlığınca sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine polis ekiplerince bir adrese operasyon yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Siverek ilçemizde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildi. Kaymakamlığımızca çadırlara el konularak şüpheliler ile ilgili adli süreç başlatılmıştır."

Olayla ilgili olarak ev sahibinin gözaltına alındığı, şüpheli hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. 

Kaynak: AA

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Deprem AFAD
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