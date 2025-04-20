Şehit Ömer Halisdemir Anısına Düzenlenen Maraton Son Erdi

Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen 2. Geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarı Maratonu tamamlandı.

Yarı Maraton Koşusunda 630 sporcu 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurları koştu. 25 kilometrelik parkurda koşan Niğde Valisi Cahit Çelik yaptığı açıklamada, ikincisi düzenlenen ve yurt içi ve yurt dışından 630 sporcunun katıldığı maratona gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Kendisi de 21 km parkurda koşan Vali Çelik, "Şehrimizin gururu Şehit Ömer Halisdemir anısına yaptığımız bu etkinliği her sene daha da kapsamlı hale getiriyoruz. Birçok ilden katılım var. Spor yapmak insanı hem fiziken hem de ruhen zinde tutuyor. Ben de 21 kilometrelik parkurda koştum. Ortam cıvıl cıvıl, birçok genç, yaşlı, kadın, erkek şehrimizde koştu. Ben katılan tüm sporcularımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.







Kaynak: AA