Seferihisar Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması: Meclis Üyeleri ve Müdürlerin de Aralarında Olduğu 29 Kişi Tutuklandı
İzmir’in Seferihisar Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen dördüncü dalga operasyonunda adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında CHP'li belediye meclis üyeleri ile kritik birimlerde görev yapan çok sayıda daire müdürü yer alıyor.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Diğer bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme', suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin olduğu yer aldı.
KRİTİK İSİMLER TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleriyle dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 47 şüpheliden CHP Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer, CHP Buca Meclis Üyesi Doğan Sarıkaya, Seferihisar Belediyesi Satın Alma Müdürü Ergin Doğan, Gelirler Müdürü Zafer Karaman, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Koray İpekten, Temizlik İşleri Müdürü İlhan Odabaşı, Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Argın, eski İmar Müdürü Erkan Demir, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ahmet Özgür Adana, mühendis ve eski Plan Proje Müdürü Güldem Çınar’ın da aralarında olduğu 29 kişi tutuklandı, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Bir şüpheli de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA