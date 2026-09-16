Mersin'de 'Ailem Güvende' Alarmı: 28 Tutuklama, 2 Dernek Kapatılıyor, 186 Hesaba Engel Geldi

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dijital dünyada ve saha genelinde kamu düzenini, genel ahlakı ve aile yapısını tehdit eden yapılara karşı tarihi bir operasyon gerçekleştirdi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından; müstehcenlik, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçları ile mevzuata aykırı faaliyet gösteren yapılara yönelik düğmeye basıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen hücre adreslerine düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında; Mersin’den 33, Ankara, Sakarya ve Antalya’dan da birer olmak üzere toplam 36 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve yasal ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

"Müstehcenlik" ve "Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Zorlama" suçlarından hakim karşısına çıkan şüphelilerden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan 8 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı dahil olmak üzere adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması kararlaştırıldı.

DERNEKLER KAPATILIYOR, SOSYAL MEDYA HESAPLARINA KİLİT

Öte yandan Mersin merkezinde bu illegal faaliyetlere zemin hazırladığı ve paravan olarak kullanıldığı tespit edilen 2 dernek hakkında kapatılması için gerekli yasal yazışmalar ve idari süreçler resmen başlatıldı.

Söz konusu yapılara ait 14 internet sitesi ile yasa dışı propaganda ve çağrı yapılan 186 kişisel sosyal medya hesabına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Kaynak: İHA