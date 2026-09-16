Eski Milletvekili Hüseyin Aygün'e Hapis Cezası

TBMM 24. Dönem Milletvekili avukat Hüseyin Aygün, Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Eski Milletvekili Hüseyin Aygün'e Hapis Cezası
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Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınma sürecinde sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken TBMM 24. Dönem Milletvekili avukat Hüseyin Aygün hakkında açılan kamu davası sonuçlandı.

'İRONİK ELEŞTİRİLER SUÇ OLUŞTURMAZ'

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Aygün’ün avukatı Ertuğrul Cem Cihan katıldı. Cihan, esas hakkındaki savunmasında, müvekkilinin toplumsal olaylara ilişkin görüşlerini açıklamasının olağan olduğunu belirterek, söz konusu ifadelerin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Eleştirinin ironik olmasının tek başına “suç işlemeye alenen tahrik” suçunu oluşturmayacağını belirten Cihan, yargının eleştiriye açık olması gerektiğini ifade etti ve beraat talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN CEZA KARARI ÇIKTI

Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda Hüseyin Aygün’e “suç işlemeye alenen tahrik” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kararın ardından açıklama yapan Aygün, “19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına destek açıklaması niteliğindeki yazılarım nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası verildi” dedi. Aygün, açıklamasında "hapis ve tutuklamalarla hiçbir baskı ve zulüm rejiminin tarihte ayakta kalmadığını" ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Ekrem İmamoğlu Hapis cezası
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