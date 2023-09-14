Sedat Peker'den aylar sonra video: 'Bana bunları yapanların ufak ısırıklar almalarına izin veriyorum...'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 2021 yılında yayınlamaya başladığı videolarla devlet bürokrasisindeki bir çok ismi hedef almış; Peker, bir süre sonra videolarına son vermişti.

DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Aylardır sessizliğini koruyan Peker, dikkat çeken bir videoyu paylaştı.

‘Memleket’ isimli sosyal medya hesabında "Bana bunları yapanların ufak ufak ısırık almalarına izin veriyorum. Onlar ısırık almaya devam etsinler. Ancak size söz veriyorum. O ısırıklarda kopardıkları midelerine gitmeden, onların gırtlaklarından onları çıkarıp alacağım" notuyla paylaşılan videoyu Peker, retweetledi.

NE OLMUŞTU?

Özge Peker, eşi Sedat Peker’i en son doğum gününde fotoğrafını paylaşmıştı.