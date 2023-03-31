'Seçmen kaydınızı sorgulayın' linkiyle dolandırıcılık

Adana polisi, "Seçmen kaydınızı sorgulayın" yazılı mail ve SMS gönderip, linke tıklayanları tuzaklarına düşüren dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

'Seçmen kaydınızı sorgulayın' linkiyle dolandırıcılık

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden seçimlere haftalar kala yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı vatandaşları uyardı.

Polisin yaptığı uyarıda, vatandaşlara mail ve SMS yoluyla ulaşan dolandırıcıların Yüksek Seçim Kurulu’nun sitesini kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Polis uyarıda dolandırıcıların yöntemini şöyle anlattı:

“Dolandırıcılar tarafından ’Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Sorgulama Hizmeti’ başlığıyla bir link gönderiliyor. Bu linkte üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapılması isteniyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşların adres ve telefon gibi iletişim bilgileri isteniyor. Kişisel bilgilerini dolandırıcıların sistemine giren vatandaşların cep telefonlarına mesaj geliyor. Burada vatandaş YSK’nın sitesine giriş yaptığını zannediyor ancak dolandırıcıların kurduğu sahte siteye giriş yapıyor. Bu sayede dolandırıcılar vatandaşın kişisel bilgilerine erişmiş oluyor.“

Polis, vatandaşların seçmen sorgulamasını sadece e-Devlet üzerinden yapması gerektiğini, başka mecralarda sorgulama yapmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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