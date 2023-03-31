Meteorolojiden Marmara ve Ege bölgesi için uyarı

Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı.

Son Güncelleme:
Meteorolojiden Marmara ve Ege bölgesi için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler
hava durumu Meteoroloji
Son Güncelleme:
Erdoğan'dan yeni zam açıklaması! Maaşlar ne zaman artıyor? Erdoğan'dan yeni zam açıklaması! Maaşlar ne zaman artıyor?
Araştırma: Türkiye'nin mutsuzlukla boğuşan kadınları sokakta güvenle yürüyemiyor Araştırma: Türkiye'nin mutsuzlukla boğuşan kadınları sokakta güvenle yürüyemiyor
Damarları yenileme etkisi kanıtlandı. Bir iki tanesi bile kalıntıları siliyor Damarları yenileme etkisi kanıtlandı. Bir iki tanesi bile kalıntıları siliyor
İstanbul merkezli 3 ilde tapuda rüşvet operasyonu: 79 gözaltı İstanbul merkezli 3 ilde tapuda rüşvet operasyonu: 79 gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'resmi olarak ilan edilecek' dedi: Masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın! İslam Memiş 'resmi olarak ilan edilecek' dedi: Masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın!
Dört adaylı ilk anketin sonucu açıklandı: 'Oy oranım yüzde 16' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber! Dört adaylı ilk anketin sonucu açıklandı: 'Oy oranım yüzde 16' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber!
Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: İşte 2023'ün en renkli vekil adayları Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: İşte 2023'ün en renkli vekil adayları
Asgari ücrette masadaki zam oranları ortaya çıktı: İşte Temmuz zammı sonrası olası asgari ücretler! Asgari ücrette masadaki zam oranları ortaya çıktı: İşte Temmuz zammı sonrası olası asgari ücretler!
Üç şirket üç anket: Memleket Partisi Meclis dışı, İnce'nin oy oranı seçimi ikinci tura götürüyor Üç şirket üç anket: Memleket Partisi Meclis dışı, İnce'nin oy oranı seçimi ikinci tura götürüyor