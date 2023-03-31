Araştırma: Türkiye'nin mutsuzlukla boğuşan kadınları sokakta güvenle yürüyemiyor

GERÇEK GÜNDEM /

Ekonomik krizin ağırlığının giderek arttığı Türkiye'de yoksullukla birlikte güvenlik sorunlarının faturası da kadınlara kesildi. AKP iktidarı gerici anlayışları ile dikkat çeken yeniden Refah Partisi ve Hüda-Par ile anlaşırken İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesinin ardından gelen kararlar endişeleri artırdı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilen Feminist Gece Yürüyüşü'nde polislerin kadınlara uyguladığı şiddet ise iktidarın bakış açısını gözler önüne serdi.

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından hazırlanan “Kadınların Ekonomik ve

Toplumsal Yaşamdaki Sorunları Araştırma Raporu” ise kadınların Türkiye'de içinde bulundukları koşulları gözler önüne serdi.

“Kadınların Ekonomik ve Toplumsal Yaşamdaki Sorunları Araştırma Raporu” Türkiye genelinde 18 yaş üstü, farklı eğitim düzeylerine sahip bin 67 kadınla görüşülerek hazırlandı. Araştırma Türkiye’de toplumsal hayatta ve iş hayatında kadınlara olan bakış açısını ortaya koymayı amaçlıyor.

Araştırmaya göre Türkiye’de yaşayan kadınların yalnızca yüzde 6, 3’ü sokakta yürürken kendini güvende hissediyor.

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN KADINLAR MUTLU DEĞİL

Raporda Türkiye'de yaşayan kadınlar toplumsal ve ekonomik koşulları hakkında çarpısı sonuçlar yer aldı. Araştırmaya göre Türkiye'deki kadınların yüzde 60.3'ü mutsuz. Kadınların mutsuzluk oranının HDP’ye oy veren kadınlarda yüzde 86,8’i, CHP’ye oy veren kadınların ise yüzde 74,1’i bulması dikkat çekti.

Öte yandan çalışmaya göre her ekonomik sınıftan kadın Türkiye'de mutsuzluk pençesinde. Araştırmaya göre en mutsuz kadınlar yüzde 65,5 oranla orta sınıftan oldu. Yaş grupları içinde ise genç kadınların mutsuzluk oranı diğer yaş gruplarının önüne geçti.

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN KADINLAR GELECEKTEN UMUTLU DEĞİL

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 65,8’inin gelecekten umutsuz olduğunu dile getirmesi de rapordan ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar arasında yer aldı. Rapora göre kadınların geleceğe dair umutları yaş grubu ve sosyo-ekonomik statüden bağımsız olarak oldukça düşük oldu.

Diğer yandan geleceğe dair umutsuzluğun da muhalefet partilerine oy veren kadınlarda daha yüksek

olduğu görülüyor. HDP’ye oy veren kadınların yüzde92,1’i, CHP’ye oy veren kadınların ise yüzde 82,2’i, Türkiye’de yaşayan bir kadın olarak gelecekten umutsuz olduğunu ifade ediyor.

Kadınların iş hayatında olup olmamalarının da umutsuzluğu değiştirmediği araştırmadan ortaya çıkan sonuçlar arasında yer alıyor.

TACİZ, ŞİDDET, ÜCRETSİZ EMEK...

Rapora göre Türkiye’de yaşayan kadınların en önemli sorunları ise şiddet, taciz, hane içi ücretsiz emek ve bakım yükü...

Görüşmelere katılan kadınların yüzde 76,8’i şiddetin, yüzde 75,1’i ise tacizin kadınların en önemli sorunu olduğu düşünüyor.

Katılımcı kadınların kendi deneyimleri ise Türkiye’deki kadınların önde gelen

sorunlarının hane içi ücretsiz işgücü ve bakım emeği ile istihdam sorunu olduğunu

gösteriyor.

TÜRKİYE'DE KADINLAR GÜVENDE HİSSETMİYOR

Araştırmada ortaya çıkan diğer bir çarpıcı veri ise kadınların yüzde 74,9’unun, yani

yaklaşık olarak 4 kadından 3’ünün geceleri sokakta yürürken kendini güvende

hissetmiyor oluşu.

Rapora göre ankete katılan kadınların siyasi tercihleri, yaş grupları, sosyo-ekonomik

statüleri ve çalışma durumları ne olursa olsun kadınların çoğu geceleri kendilerini

sokakta yürürken güvende hissetmiyor.

CEZALAR YETERLİ GÖRÜLMEDİ

Görüşmelere katılan kadınların yüzde 89,9’u ise Türkiye’de kadına yönelik şiddeti engelleyici cezaları yeterli olmadığını belirtiyor. Türkiye’de yaşayan 4 kadından 3’ü erkeklerle eşit imkânlara sahip olmadığını düşünüyor.

Görüşmelere katılan kadınların yüzde 63,4’ü ise kadınlar ve erkeklerin eşit iş

fırsatlarına sahip olmadıklarını ifade ediyor. Genç kadınlara göre ise çocuk sahibi

olmak iş hayatındaki yükselişi engelliyor.

İş hayatında cinsiyetinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığını düşünen kadınların oranı

ise yüzde 56,6 oldu.

Rapora göre kadınların iş hayatında karşılaştığı en büyük zorluklar ise mobbinge

maruz bırakılmak, iş yerinde yapılan ayrımcı muameleler, düşük maaş ve taciz.

Kaynak: Gerçek Gündem