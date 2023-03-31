Batman'da minibüs ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Batman Siirt karayolu Beşiri ilçesi çıkışında sabah erken saatlerde, Siirt istikametinden Batman'a doğru gelen minibüs ile karşı yönden gelen TIR çarpıştı.

Minibüsün TIR'ın dorsesinin altına girdiği kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem