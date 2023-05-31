Seçimin ardından... Kanal İstanbul'da bir ihale daha verildi

AKP iktidarının Katar’la bağlantılı büyük rant projelerinden biri olarak tartışılan Kanal İstanbul’un ihale süreçleri devam ediyor. Halkalı-Ispartakule arasındaki demiryolunun Kanal İstanbul geçişi ile ilgili ‘belli istekliler arasında’ yöntemiyle yapılan danışmanlık ihalesi tamamlandı. İhale komisyonunun şirketleri keyfi olarak puanladığı, bir şirketin teklifinin yaklaşık maliyet ile kuruşu kuruşuna aynı olduğu iddia edildi. Kamu İhale Kurumu (KİK) puanlama ile ilgili itirazı yerinde buldu.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Halkalı-Ispartakule arasındaki demiryolu inşaatının yapım sürecine ilişkin gizli ihaleler, iki ihale arasında maliyet ikiye katlanarak tamamlanırken projenin kontrollük, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri ile ilgili hizmet alımı ihalesi de 19 Aralık 2022’de yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ihalesi, Türkiye’nin yanı sıra ABD başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde inşaat projeleri üstlenen Dillingham Construction ile özellikle kamu kurumlarının ihalelerinde öne çıkan Altaş Altyapı ve Apco Teknik’in oluşturduğu konsorsiyuma verildi.

KEYFİLİK İDDİASI

Ancak diğer istekli Altınok Müşavirlik–TCDD Teknik ortaklığı 23 Şubat’ta ihalenin verildiği şirkete ilişkin puanlamayla ilgili şikâyette bulundu. 7 Mart’ta başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz yoluna gidildi. Grup, şikâyet dilekçesinde, tekliflerinin daha uygun olduğunu bildirdi. Buna karşın hangi kriterle yeterli bulunmadıklarının, aradaki puan farkının açıklanmadığı belirtildi. Ayrıca, ihale üzerine bırakılan Dillingham Construction firmasının ihalede 100 teknik puan aldığı, katıldığı benzer dört ihaleden ise yaklaşık 88 teknik puan aldığı, aslında aynı ihale komisyonu üyeleri tarafından verilen puanların birbirine yakın olması gerektiği kaydedildi.

KURUŞU KURUŞUNA AYNI

İsteklilerden Tecnosistem S.P.A.-Ras. Grup Mühendislik Ortaklığı’nın teklifinin yaklaşık bedelin kuruşuna kadar aynı olması nedeniyle elenmesi gerektiği de iddia edildi. Dilekçede, “Yaklaşık maliyetin kuruşuna kadar aynısının tahmin edilmesinin neredeyse imkansız olduğu, bu nedenle teklif veren isteklinin sorgulanması ve söz konusu ihale dahil Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Genel Müdürlüğü’nün katıldığı tüm ihalelerinden elenmesi gerektiği” de ifade edildi. Dillingham Construction firmasının yapım müteahhidi bir firma olduğu ve danışmanlık bu ihalelerine katılmasının mevzuata aykırı olduğu da öne sürüldü.

Kurul iddialarla ilgili yaptığı inceleme sonucunda, ihale komisyonu üyelerinin gerçekleştirdikleri değerlendirmeler ile puanlamaların somut ve anlaşılır olmadığına hükmetti. Kurul Dillingham’ın belgelerinin mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla ilgili olarak da kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisi bulunmadığı yanıtı verildi.

“Maliyet ile teklifin aynı olması”nın da aralarında bulunduğu diğer iddialarla ilgili itiraz süresinin geçmesi nedeniyle işlem yapılmadı. Yapım şirketlerinin danışmanlık ihalelerine giremeyeceği yönündeki itiraz da haklı bulunmadı. Kurul ihale ile ilgili komisyonun mevzuata uygun olarak yeniden puanlama yapması yönünde düzeltici işlem yapılması kararı aldı.