Selvi, "İstinafın onayladığını öğrendiler" dedi; Avukatı, son durumu Gerçek Gündem'e açıkladı

GERÇEK GÜNDEM- Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının, İstinaf Mahkemesi tarafından onandığını yazdı.

Selvi, İmamoğlu'nun İstinaf'ın cezayı onadığını öğrendiğini, bu sebeple seçimin ertesi günü, "Değişmeyen tek şey değişimdir" mesajı verdiğini savunarak İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmak için aday olacağını da yazdı.

Selvi, yazısının ilgili bölümü şöyle: "Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş. Ne kadar doğru bilmem. Bunun üzerine 'Siyasi yasak kapsamına girersem tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamam. Karar kesinleşmeden önce CHP Genel Başkanı olursam, ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar' diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar. İstinaf Mahkemesi’nden onama çıksa dahi bunun bir de Yargıtay yolu var. İmamoğlu, 'Yargıtay’dan da 6-7 ay içinde onama çıkarsa aday olamam' diye düşünmüş olabilir."

AVUKAT POLAT GERÇEK GÜNDEM'E KONUŞTU

Gerçek Gündem, söz konusu iddiaya ilişkin olarak İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ı aradı. Polat yaptığı açıklamada "Konu bizim bilgimiz dahilinde. Dosya işlem sırasında. UYAP'ta da herhangi bir şey yok. Yaptığımız görüşmede de bir gelişme olmadığı söylendi" dedi.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmıştı.

İmamoğlu, bu kongrede yapmış olduğu konuşmada; seçim sürecinde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız bir şekilde kullanıldığını, seçim süresince toplumu bölen ve kutuplaştıran dil kullanıldığını, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalarını, devletin haber ajansı olan Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını manipüle etmek istediğini söylemişti.

İmamoğlu, iktidarın 31 Mart seçimini yönetmekle yetkili olan YSK kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini savunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019'da bir açıklama yaparak kongredeki konuşmasından dolayı İmamoğlu için, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar bedava değil" demişti.

İmamoğlu, aynı gün (4 Kasım 2019) Soylu’nun bu sözlerinin hatırlatılması üzerine basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa' da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine YSK Başkanlığı tarafından 15/11/2019 tarihli ihbar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, ardından dava açılmıştı.

İddianamede, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Hakaret suçunu işlediği yönünde karar çıkması ve hapis cezası verilmesi durumunda İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale gelmesi söz konusu olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem