Milyon dolarlık vurgun: Denizbank Genel Müdür Yardımcısı da mı işin içinde?

Seçil Erzan'ın tutuklanmasından hemen sonra dolandırıcılık suçundan cezaevinde yatmakta olan bir kişi savcılığa mektup yazdı. Tutuklu kişi, Denizbank Genel Müdür Yardımcısı T.K'yi suçladı.

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Milyon dolarlık vurgun: Denizbank Genel Müdür Yardımcısı da mı işin içinde?

Yüksek kar vaadiyle milyonlarca dolar toplayan eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, kurduğu ponzi sistemi tıkanınca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra isminin paylaşılmasını istemeyen bir tanık savcılığa başvurarak çeşitli iddialarda bulundu.

Şu anda sahte banka veya kredi kartı üretme, sahte kartlarla yarar sağlama, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçlarından verilen 26 yıl hapis cezasını çeken tanık, infazının yapıldığı cezaevinden, 8 Mayıs'ta el yazısıyla savcılığa bir ihbar mektubu gönderdi. Bu mektup üzerine savcılık, tanığın tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazarak SEGBİS'le ifadesinin alınması için hazırlanmasını istedi.

'BİRLİKTE HAREKET EDİYORLARDI'

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, tanığın Erzan tutuklandıktan hemen sonra 18 Mayıs'ta savcılık tarafından alınan ifadesinde, Denizbank'ın İzmir'deki bir şubesinde müdür olarak görev yapan B.O. ve Denizbank Genel Müdür Yardımcısı T.K'nin birlikte hareket ettiklerini ileri sürdü.

'GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİR ÇARKA DAHİL'

B.O'nun eski eşinin dayısı olduğunu, geçmişte çalıştığı bankadan dolandırıcılık şüphesiyle atıldığını iddia eden tanık, 'Erzan ile B.O'nun arkadaş olduklarını ve aralarında gönül ilişkisi olabileceğini' ifade etti. Tanık, B.O'nun evdeki sohbetleri sırasında bankanın Genel Müdür Yardımcısı T.K'den de sık sık bahsettiğini öne sürdü ve "Tam olarak demek istediğim, B.O, Seçil Erzan ve T. isimli Genel Müdür Yardımcısı'nın bir çarka dahil olduğu, birilerinden para alıp bir anda çok büyük zengin oldukları ve bu paraları yurt dışına götürdükleridir" dedi.

'ERZAN PARAYI B.O. ARACILIĞIYLA YURTDIŞINA KAÇIRDI'

Tanık, B.O'nun uzun süre işsiz olduğunu ancak bir anda çok sayıda ev aldığını belirtirken, şu anda çalıştığı şubenin mülkünü alarak Denizbank'a kiraladığını duyduğunu da savcıya aktardı. Tanığın ifadesinde ayrıca, Erzan'ın birçok kişiyi dolandırarak elde ettiği parayı B.O. aracılığıyla yurt dışına kaçırdığı iddiası da yer aldı.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAKKINDA SORUŞTURMA

Ayrıca, tanığın hakkında iddialarda bulunduğu T.K. hakkında, banka genel müdürü ve 3 genel müdür yardımcısıyla birlikte 'kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakma' suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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Fatih Terim Fonu Seçil Erzan dolandırıcılık
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