Seçil Erzan'dan Duruşma Öncesi Mahkeme Başkanına Mektup: Arda Turan'ı Suçladı, 'Mağdurum' Deyip Tahliyesini İstedi

Yüksek kar getirili 'Fatih Terim fonu' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan, yarın hakim karşısına çıkacak. Erzan, yarın çıkacağı duruşma öncesinde mahkeme başkanına el yazısıyla 27 sayfalık bir mektup gönderdi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; duruşma zaptına giren Erzan; kimseyi kandırmadığını, darp ve eziyet gördüğünü, kendisinden zorla faizin faizini aldıklarını, gelinen durumda kendisinden şikayetçi olan herkesin haksız zenginleştiğini ama kendisinin hiçbir şeyi kalmadığını söyleyerek tahliyesini istedi.

'ARDA TURAN NAKİT TELAŞINA GİRDİ'

Erzan, mektubunda Arda Turan için şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca mevduat için çok sık aradığımı, ama kendisinin faiz almadığını herkesin bildiğini söyledi. Yıllar sonra birden bire benimle çalışmaya karar vermesi, gayrimenkullerini satarak, arkadaşlarından borç alarak nakit yaratma telaşına girmesi, yüksek faiz beklentisinin ispatıdır" dedi.

Erzan, Fatih Terim'in damadı olan Volkan Bahçekapılı hakkında ise "6 günde 400 bin dolarlık faizini alamadığı için günlük 100 bin dolar da faiz talep ederek, 'şahsi borcum ödenecektir' yazısı almıştır" ifadelerini kullandı.

'BANKA KENDİ İHMALİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN...'

Erzan, Denizbank'ın kendisini haksız şekilde tutuklattığını öne sürerek, "Denizbank kendi ihmalini ortadan kaldırmak için; 'onlar tefeci, Seçil de dolandırıcı olsun biz kusursuzuz' amacı ile beni tutuklatmıştır" iddiasında bulundu.