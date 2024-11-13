İzmir'de Kan Donduran Olay: Cinsel İstismara Uğrayan 13 Yaşındaki Kız Çocuğu AIDS Nedeniyle Hayatını Kaybetti

İzmir'de cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki kız çocuğu AIDS'e yakalandı. Çocuk, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İzmir'de Kan Donduran Olay: Cinsel İstismara Uğrayan 13 Yaşındaki Kız Çocuğu AIDS Nedeniyle Hayatını Kaybetti

İzmir'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu kemik erimesi şüphesiyle hastaneye yatırıldı.

NTV'de yer alan habere göre, çocuğun HIV pozitif (AIDS) olduğu ortaya çıktı. Hastalığın çocuğa anneden geçmediği, cinsel istismar yoluyla bulaştığı öğrenildi. Çocuk, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜRKİYE'DE 250'YE YAKIN HIV POZİTİF ÇOCUK VAR

AIDS'in çocuklarda da görülme sıklığının artmaya başladığını söyleyen doktorlar, İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 100'ü aşkın HIV pozitif çocuk olduğunu açıkladı. Bu çocukların 20'sine virüsün cinsel istismar yoluyla bulaştığı biliniyor. Türkiye genelinde teşhisi konulan 250'ye yakın HIV pozitif çocuk var.

Kaynak: NTV

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