ABB'den Sonra İBB'ye de İnceleme Başlatıldı!

ABB'nin ardından 2021 yılından itibaren yapılan etkinlik ve konserler için İBB'ye de inceleme başlatıldı.

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ABB'den Sonra İBB'ye de İnceleme Başlatıldı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili iddiaların ardından inceleme başlatıldı. ABB'ye inceleme başlatılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında 2021'den itibaren yapılan etkinlik ve konserler için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Sözcü

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