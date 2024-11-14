Ev Hapsi Verilmişti; Serdar Ortaç'tan Dikkat Çeken Hamle

Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü şarkıcı 3 milyon 400 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabını kapattı.

Ev Hapsi Verilmişti; Serdar Ortaç'tan Dikkat Çeken Hamle

"Yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen şarkıcı Serdar Ortaç, radikal bir karar aldı.

Basında yer alan haberler sonrası Mehmet Ali Erbil, sessizliğe bürünürken Serdar Ortaç sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyordu. Ev hapsinin ilk saatlerinde bir dizi paylaşımda bulunan Serdar Ortaç, 3 milyon 400 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabını kapattı.

Ünlü sanatçının Instagram hesabına giren kişiler "Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor. Tıklandığın bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir" yazısı ile karşılaştı.

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