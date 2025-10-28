Savunmada Yeni Çağ: Türkiye’nin 100 Yıllık Zırhlı Rüyası Gerçek Oldu! Altay Göreve Hazır

Türkiye’nin milli ana muharebe tankı Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılacak BMC Ankara Tesisi’nde seri üretim başlıyor. Yeni nesil teknolojilerle donatılan Altay, İHA/SİHA entegrasyonu ve yerli “Batu” motoruyla Türkiye’nin zırhlı gücünde yeni bir dönemi başlatacak.

Türkiye'nin uzun süredir hedeflediği milli ana muharebe tankı Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye başladı. Seri üretime geçen “Yeni Altay”ın teslimatıyla birlikte, BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Kahramankazan’da yapılacak.

HAVELSAN, kullanım ve bakım eğitimi için 44 farklı kategoride 94 eğitim aracı geliştiriyor. Modernizasyonla birlikte Yeni Altay, güncel nesil teknolojilerle donatılarak savaş yeteneği arttırıldı.

İSTİHBARAT SİSTEMLERİYLE ENTEGRE GÖREV YAPABİLİYOR

Seri üretim planına göre 2025’te 3, 2026’da 11, 2027’de 41 ve 2028’de 30 tank teslim edilerek dört yılda 85 T1 konfigürasyonlu Altay TSK’ya kazandırılacak. 2028’den itibaren yerli “Batu” motorlu 165 T2 konfigürasyonu üretimine geçilecek; böylece beş yıl içinde toplam 250 Altay tankı hizmete sunulmuş olacak.

300’ü aşkın Türk mühendisinin katkısıyla geliştirilen tank, İHA/SİHA’lar ve istihbarat ağlarıyla entegre çalışabilecek şekilde tasarlandı. Yeni Altay, yerli savunma sanayiinin kilometre taşlarından biri olarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin caydırıcı gücünü güçlendirecek.

