Ankara'da IŞİD’e Yönelik Operasyon! 13 Gözaltı Kararı
Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; silahlı terör örgütü IŞİD üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin, çatışma bölgeleri ile irtibat halinde oldukları belirlendi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince devam ediliyor.
Kaynak: DHA
