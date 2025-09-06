Savcılığın İtirazına Bir Mahkemeden Ret, Diğerinden Onay: Alaattin Köseler Yeniden Cezaevine Girecek

Savcılık geçen gün tahliye olan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'i tahliyesine itiraz etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını reddederken, bir üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi kararı bozdu. Köseler'in yeniden cezaevine gönderildiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Savcılığın İtirazına Bir Mahkemeden Ret, Diğerinden Onay: Alaattin Köseler Yeniden Cezaevine Girecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 12'si tutuklu toplam 26 kişinin yargılandığı davanın İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında, başkan Köseler dahil tüm tutuklu sanıklar tahliye olmuştu.

Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz etti. Mahkemeden, savcılığın itirazına ret yanıtı verildi.

Savcılık Köseler'le birlikte Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin de tahliyelerine itiraz etmişti.

KÖSELER YENİDEN CEZAEVİNE GİRİYOR

17. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını reddederken, bir üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı bozduğu bildirildi.

Sözcü’den Muratcan Altuntoprak’ın haberine göre, Köseler’in yeniden cezaevine gönderildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcılık mütalaasını açıklamış ve 7 kişinin tahliyesini, 5 kişinin tutukluluğunun devamını talep etmişti.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarını, mevcut delil durumunu ve tutukluluk sürelerini dikkate alarak Başkan Alaattin Köseler'in yanı sıra tüm tutuklular için tahliye kararı vermişti.

Alaattin Köseler 187 Gün Sonra Özgür... Tahliye Sonrası Duygulandıran AnlarAlaattin Köseler 187 Gün Sonra Özgür... Tahliye Sonrası Duygulandıran AnlarSiyaset
Alaattin Köseler, İlk Kez Hakim Karşısında! ‘38 İmzası Var’ Dedi, Dikkati Tek Bir İsme ÇektiAlaattin Köseler, İlk Kez Hakim Karşısında! ‘38 İmzası Var’ Dedi, Dikkati Tek Bir İsme ÇektiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Alaattin Köseler Beykoz Belediyesi
Son Güncelleme:
İş İnsanı Halit Yukay Son Yolculuğuna Uğurlandı! Yakın Arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ Gözyaşlarına Boğuldu İş İnsanı Halit Yukay Son Yolculuğuna Uğurlandı
İstanbul’da Yarın Trafik Alarmı: Bazı Yollar Kapatılacak, Alternatif Güzergâhlar Belli Oldu İstanbul’da Trafik Alarmı! Bazı Yollar Kapatılacak
Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Prof. Dr. Canan Karatay Üstüne Basa Basa Uyardı: Bu Gıdalar Kan Şekerini Fırlatıyor Prof. Dr. Canan Karatay Üstüne Basa Basa Uyardı: Bu Gıdalar Kan Şekerini Fırlatıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı
Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor
Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması