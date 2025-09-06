Savcılığın İtirazına Bir Mahkemeden Ret, Diğerinden Onay: Alaattin Köseler Yeniden Cezaevine Girecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 12'si tutuklu toplam 26 kişinin yargılandığı davanın İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında, başkan Köseler dahil tüm tutuklu sanıklar tahliye olmuştu.

Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz etti. Mahkemeden, savcılığın itirazına ret yanıtı verildi.

Savcılık Köseler'le birlikte Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin de tahliyelerine itiraz etmişti.

KÖSELER YENİDEN CEZAEVİNE GİRİYOR

17. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını reddederken, bir üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı bozduğu bildirildi.

Sözcü’den Muratcan Altuntoprak’ın haberine göre, Köseler’in yeniden cezaevine gönderildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcılık mütalaasını açıklamış ve 7 kişinin tahliyesini, 5 kişinin tutukluluğunun devamını talep etmişti.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarını, mevcut delil durumunu ve tutukluluk sürelerini dikkate alarak Başkan Alaattin Köseler'in yanı sıra tüm tutuklular için tahliye kararı vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi