Savaşın Etkisi Sürüyor: Akaryakıta Yeni Zam

Orta Doğu’da süren savaş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 95 kuruş, motorinin litre fiyatınaysa 2,28 TL zam yapılacak.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, uluslararası ürün fiyatlama endeksi olan Platts verilerindeki yükseliş fiyat artışında belirleyici oldu. Benzinde hesaplanan toplam zam miktarı 3,80 TL’ye ulaştı. Ancak uygulamada bulunan Eşel Mobil Sistemi devreye girerek zammın yaklaşık yüzde 75’lik kısmı Özel Tüketim Vergisi üzerinden karşılandı. Bu nedenle artışın yalnızca 95 kuruşluk kısmı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

İŞTE GÜNCEL FİYATLAR

Zam öncesi güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul

Benzin: 62,76 TL

Motorin: 69,35 TL

LPG: 34,99 TL

Ankara

Benzin: 63,73 TL

Motorin: 70,47 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 64,01 TL

Motorin: 70,75 TL

LPG: 34,79 TL

Kaynak: Haber Merkezi