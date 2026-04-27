Savaşın Etkisi Sürüyor: Akaryakıta Yeni Zam

İran'da henüz bir anlaşmayla sonuçlanmayan savaş, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzine ve motorine zam yapılacak.

Savaşın Etkisi Sürüyor: Akaryakıta Yeni Zam
Orta Doğu’da süren savaş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 95 kuruş, motorinin litre fiyatınaysa 2,28 TL zam yapılacak.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, uluslararası ürün fiyatlama endeksi olan Platts verilerindeki yükseliş fiyat artışında belirleyici oldu. Benzinde hesaplanan toplam zam miktarı 3,80 TL’ye ulaştı. Ancak uygulamada bulunan Eşel Mobil Sistemi devreye girerek zammın yaklaşık yüzde 75’lik kısmı Özel Tüketim Vergisi üzerinden karşılandı. Bu nedenle artışın yalnızca 95 kuruşluk kısmı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

İŞTE GÜNCEL FİYATLAR

Zam öncesi güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul

Benzin: 62,76 TL
Motorin: 69,35 TL
LPG: 34,99 TL

Ankara

Benzin: 63,73 TL
Motorin: 70,47 TL
LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 64,01 TL
Motorin: 70,75 TL
LPG: 34,79 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Gülistan Doku Davasında Taviz Yok: Tuncay Sonel’in Tahliye Talebine Ret Tuncay Sonel’in Tahliye Talebine Ret
İstanbul'da 100 Bin Konut Kurası Tamamlandı, Sahipler Belli Oldu! İstanbul'da 100 Bin Konut Kurası Tamamlandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın' Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın'
40 Yıllık Uzman Şaşkın! Derinlerin Bekçisi Diyarbakır'da Gün Yüzüne Çıktı: Sakın Zarar Vermeyin 40 Yıllık Uzman Şaşkın! Derinlerin Bekçisi Diyarbakır'da Gün Yüzüne Çıktı: Sakın Zarar Vermeyin
6 Yıllık Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı! Ankara’dan Gelen Sinyal Tüm Süreci Değiştirdi Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı
Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın