İstanbul'da 100 Bin Konut Kurası Tamamlandı, Sahipler Belli Oldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ'nin 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında cumartesi günü başlayan İstanbul'un kura çekimi tamamladı. Konuyla ilgili Bakan Kurum son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul'da 100 Bin Konut Kurası Tamamlandı, Sahipler Belli Oldu!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da 100 bin sosyal konut için kura çekim işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

İstanbul ile birlikte projenin kura takvimi tamamlanmış oldu.

'ŞİMDİ HIZLA TEMELLERİ ATACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum resmi X hesabından kura sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam.

İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri http://toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz.

Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk.

Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız.

Hayırlı, uğurlu olsun."

