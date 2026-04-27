İstanbul'da 100 Bin Konut Kurası Tamamlandı, Sahipler Belli Oldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da 100 bin sosyal konut için kura çekim işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

İstanbul ile birlikte projenin kura takvimi tamamlanmış oldu.

'ŞİMDİ HIZLA TEMELLERİ ATACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum resmi X hesabından kura sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam.

İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri http://toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz.

Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk.

Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız.

Hayırlı, uğurlu olsun."

Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam ✨



İstanbul'da 1️⃣0️⃣0️⃣ bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri https://t.co/JhgghiRnFe'den öğrenebilirsiniz.



— Murat KURUM (@murat_kurum) April 27, 2026

Kaynak: Haber Merkezi