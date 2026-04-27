Gülistan Doku Davasında Taviz Yok: Tuncay Sonel’in Tahliye Talebine Ret

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz hafta "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluluk haline yapılan itiraz karara bağlandı.

MAHKEME TAHLİYE KAPISINI KAPATTI

Edinilen bilgilere göre, Sonel’in avukatları tarafından sunulan tahliye talepli itiraz dilekçesini inceleyen Asliye Ceza Mahkemesi, dosyadaki mevcut delil durumunu ve suçlamaların niteliğini göz önünde bulundurarak itirazı yerinde bulmadı.

Mahkeme, Tuncay Sonel’in tutukluluk halinin devamına hükmederek tahliye talebini kesin olarak reddetti.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı. Sonel, 2017-2020 yılları arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA