SGK'dan İlaç Krizine Karşı Yeni Hamle! Yurt Dışı İlaç Alımında Sistem Baştan Aşağı Değişiyor

Sağlık alanında ilaç tedarikine yönelik önemli bir adım atıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özellikle yurt dışından temin edilen ilaçlarda yeni bir modele geçerek hem süreçleri hızlandırmayı hem de kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçlıyor. Yeni sistemde ilaç alımları, oluşturulacak Yurt Dışı İlaç Alım Komisyonu tarafından yürütülecek.

KOMİSYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Kurulacak komisyon, ilaç ihtiyaç listesini oluştururken bütçe imkanları, geçmiş tüketim verileri, aciliyet durumu ve ürünün özel koşullarını dikkate alacak. Kararlar oy çokluğuyla alınacak ve ilgili süreçler ihale yetkilisinin onayına sunulacak.

DİNAMİK ALIM SİSTEMİ DEVREDE

Yeni modelin en dikkat çeken unsuru ise “dinamik alım sistemi” oldu. Bu sistemle birlikte başvurulara açık bir yapı kurulacak ve ön yeterlilik kriterlerini karşılayan firmalar sürece dahil edilecek. Ön değerlendirme aşamasında fiyat teklifleri alınmayacak, uygun bulunan firmalar daha sonraki aşamalarda teklif verebilecek.

ŞEFFAFLIK VE REKABET ARTACAK

Yeni düzenleme ile alımlarda şeffaflık, eşitlik ve rekabetin güçlendirilmesi hedefleniyor. İlaç temininde en avantajlı teklifin belirlenmesi için fiyatın yanı sıra farklı kriterler de göz önünde bulundurulacak. İhale sürecinin sonunda seçilen firmayla sözleşme imzalanacak.

DOĞRUDAN TEMİN DE MÜMKÜN

Gerekli görülen durumlarda, ilan yapılmaksızın davet usulüyle veya doğrudan temin yöntemiyle de ilaç alımı gerçekleştirilebilecek. Bu yöntem, özellikle acil ihtiyaçların karşılanmasında hızlı çözüm sunacak.

MALİYETLER ARTIYOR

SGK’nın ilaç harcamalarındaki artış da dikkat çekiyor. Kurum, 2025 yılında yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 411,6 milyar TL’lik ilaç harcaması yaptı. 2026 yılı için bu rakamın 600 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

TASARRUF VE VERİMLİLİK HEDEFİ

Yeni sistemle birlikte hem maliyetlerin kontrol altına alınması hem de ilaçlara erişimde aksama yaşanmaması amaçlanıyor. SGK, geçmişte yaptığı fiyat düzenlemeleriyle tasarruf sağlarken, bu yeni modelle kaynak kullanımında daha etkin bir yapı kurmayı hedefliyor.

TEDAVİYE KESİNTİSİZ ERİŞİM

Yetkililer, düzenlemenin temel amacının hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçlara zamanında ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguluyor. Yurt dışından getirilecek ilaçlar, genel sağlık sigortası kapsamındaki vatandaşlara tedavilerini aksatmayacak şekilde ulaştırılacak.

Kaynak: Sabah