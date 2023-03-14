Sarsıntılar sürüyor: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Son olarak Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde; saat 09.47’de, 7 kilometre derinlikte, 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde; saat 09.47’de, 7 kilometre derinlikte, 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise 4.7 büyüklüğündeki depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA