Sarsıntılar sürüyor: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde sarsıntılar sürüyor. AFAD'ın açıklamasına göre son olarak saat 09.47'de Göksun'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Sarsıntılar sürüyor: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. 

Son olarak Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde; saat 09.47’de, 7 kilometre derinlikte, 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde; saat 09.47’de, 7 kilometre derinlikte, 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise 4.7 büyüklüğündeki depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

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Kaynak: ANKA

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