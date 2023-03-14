Ailesini depremde kaybeden tıp öğrencisinin paylaşımı yürek burktu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybeden tıp öğrencisi Merve Börta'nın 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımlar yürek burktu.

Son Güncelleme:
Ailesini depremde kaybeden tıp öğrencisinin paylaşımı yürek burktu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde on binlerce insan hayatını kaybetti.

11 kentte yıkıma neden olan depremlerde yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'da hayatını kaybeden Gülsüm ile Mehmet Börta çiftinin tıp fakültesinde okuyan kızları Merve Börta, paylaşımlarıyla yürek burktu. 

"YAŞASAYDINIZ BANA HEDİYELER ALIRDINIZ"

Her 14 Mart Tıp Bayramı'nda ailesinden hediyeler aldığını ve özel günleri kutladıklarını söyleyen Börta, bu bayramda ailesinin mezarına gitti. Anne ve babasının mezarına notlar ve çiçekler bırakan Börta, "Bugün 14 Mart Tıp Bayramı saat 00.00 Annecim Babacım bir daha beyaz önlükle beni göremeyeceksiniz. Mezuniyetimde elimden tutamayacaksınız Yaşasaydınız bana hediyeler, çiçek alırdınız Bakın ben size çiçek aldım not yazdım, toprağınızdan aldım beyaz önlüğümün cebinde taşıyacağım.. Annecim Babacım minik doktorunuz geldi sizi çok seviyorum hayatımdaki yol arkadaşlarımı kaybettim bana yolun uzun diyorlar ama yürümeye mecalim yok ki.. Ellerime sizin toprağınız bulaştı.. elimi yıkayamıyorum sizi çok özledim" diye yazdı. 

Genç doktor adayının yürek burkan paylaşımına çok sayıda yorum geldi. 

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Akıbeti belirsiz kalacak: 115 milyar liralık 'yardım' denetimsiz 115 milyar liralık 'yardım' denetimsiz
Türlünün erimemesi için aşçıların pişirme yöntemi! Lezzeti 2'ye katlanıyor Türlünün erimemesi için aşçıların pişirme yöntemi! Lezzeti 2'ye katlanıyor
Bir zamanlar çok popülerdi. Necati Şaşmaz'ın son hali şaşırttı Bir zamanlar çok popülerdi. Necati Şaşmaz'ın son hali şaşırttı
İstanbul Küçükçekmece'de bir bina yıkım esnasında çöktü İstanbul'da bir bina yıkım esnasında çöktü
ÇOK OKUNANLAR
2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları 2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy açıkladı: Seçmen kararını verdi! Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy açıkladı: Seçmen kararını verdi!
Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar
Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin' Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin'
İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi