Ailesini depremde kaybeden tıp öğrencisinin paylaşımı yürek burktu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde on binlerce insan hayatını kaybetti.

11 kentte yıkıma neden olan depremlerde yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'da hayatını kaybeden Gülsüm ile Mehmet Börta çiftinin tıp fakültesinde okuyan kızları Merve Börta, paylaşımlarıyla yürek burktu.

"YAŞASAYDINIZ BANA HEDİYELER ALIRDINIZ"

Her 14 Mart Tıp Bayramı'nda ailesinden hediyeler aldığını ve özel günleri kutladıklarını söyleyen Börta, bu bayramda ailesinin mezarına gitti. Anne ve babasının mezarına notlar ve çiçekler bırakan Börta, "Bugün 14 Mart Tıp Bayramı saat 00.00 Annecim Babacım bir daha beyaz önlükle beni göremeyeceksiniz. Mezuniyetimde elimden tutamayacaksınız Yaşasaydınız bana hediyeler, çiçek alırdınız Bakın ben size çiçek aldım not yazdım, toprağınızdan aldım beyaz önlüğümün cebinde taşıyacağım.. Annecim Babacım minik doktorunuz geldi sizi çok seviyorum hayatımdaki yol arkadaşlarımı kaybettim bana yolun uzun diyorlar ama yürümeye mecalim yok ki.. Ellerime sizin toprağınız bulaştı.. elimi yıkayamıyorum sizi çok özledim" diye yazdı.

Genç doktor adayının yürek burkan paylaşımına çok sayıda yorum geldi.