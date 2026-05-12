Şarkıcı Yusuf Güney Hakkında Karar: Ev Hapsi Şartıyla Tahliye Edildi

'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, hakkında uygulanan 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Güney, dijital platformdaki bir yayında kullandığı ifadeler nedeniyle 9 Nisan'da tutuklanmıştı

Son Güncelleme:
Dijital platformdaki bir yayında 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

ÇAYA ÖZENDİRDİĞİ GEREKÇESİYLE TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etti.

Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi. Çalışmaların devamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Yusuf Güney 9 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Güney'in, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.

Kaynak: DHA

